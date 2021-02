Nå blir det halv bompenge-pris på viktig hovedvei

De siste årene har vi sett en omfattende økning i bompengebetaling på norske veier. Dette har ført til protester og aksjoner flere steder.

Innkrevingen av bompenger har også ført til endret trafikkmønster på endel veier. Mange bilister har valgt å kjøre lokale småveier i stedet for hovedveier, for å spare penger.

Her har også politikerne kommet på banen, med bevilgninger. En av strekningene som nyter godt av det er hovedveien mellom Løten og Elverum, riksvei 3/25.

Utfordringer for voksne og barn

Fra fredag 19. februar kl. 12.00 blir det halv takst på denne strekningen. Bilistene på sideveien slipper å betale. Dette er en prøveordning som varer i ett og et halvt år.

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse veiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor halverer vi nå bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Prøveordningen er til glede for dem som skal på vinterferie og kjører denne veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding.

Forlenge varigheten?

Innlandet fylkeskommune har som garantist for bompengelånet nå gitt sin tilslutning til en slik prøveordning.

Etter halvannet års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering. Som en del av evalueringen skal de vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover den første perioden.

