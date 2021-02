I et intervju med Dagbladet sier Hayd at han uten forvarsel tidlig søndag morgen ble dratt ut av cellen og kjørt til tinghuset i Hargeisa. Til stede var det en aktor og en dommer, men verken forsvareren til 55-åringen eller noen andre var i rettslokalet utenom politiet.

– Dommeren var sint og sa at jeg skulle skytes fordi jeg hadde sprayet en mann med gift. Både aktor og dommeren sa at nå kunne jeg henrettes, forteller Hayd.

Den norske familiefaren har bodd i Norge siden 1995 etter han flyktet fra borgerkrigen i Somalia. Siden april i fjor har vært fengslet og senere dømt for giftdrap etter at han i et basketak med en annen mann skal ha brukt en selvforsvarsspray. De skal ha gått fra hverandre etter konfrontasjonen, men natten etter ble Hayd pågrepet kastet i fengsel og senere dømt for drap på mannen.

Etter rettsmøtet søndag morgen er 55-åringen plassert på en dødscelle sammen med to medlemmer av al-Shabaab. Det er nå uvisst hva som skjer.

Utenriksdepartementet viser tirsdag morgen til uttalelsen fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) søndag om at Norge har kontakt med myndighetene i Somaliland og har fått forsikringer om at 55-åringen har mulighet til anke dødsdommen. Hayds bistandsadvokat i Norge, Farid Bouras, opplyste da at det er gitt en fire ukers ankefrist.

– Dommen er i prinsippet endelig, men det er en mulighet: Ankeutvalget til Høyesterett i Somalialand kan beslutte at Høyesterett kan ta opp saken til ny behandling, sier Bouras til Dagbladet.