Enighet i oljemekling

Drøyt fem timer på overtid ble det enighet mellom fagforeningen Safe og Norsk olje og gass. Dermed unngås en streik som kunne ha fått store konsekvenser.

Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt, og ved 5.10-tiden opplyser partene til NTB at det er enighet.

113 nye smittede registrert i Oslo

Det er registrert 113 koronasmittede i Oslo siste døgn. Dette er 74 flere enn dagen før og 43 flere enn gjennomsnittet de foregående sju dagene. Samme dag forrige uke ble det registrert 87 smittetilfeller.

På riksnivå er det registrert 353 koronasmittede det siste døgnet. Det er 244 flere enn dagen før og sju flere enn samme dag i forrige uke.

Kuldebølge skaper kaos og massive strømbrudd i USA

Minst 13 mennesker har mistet livet i trafikken, flere millioner har mistet strømmen og flyavganger er innstilt som følge av en omfattende kuldebølge i USA.

Minst 5 millioner amerikanere var strømløse mandag kveld, nesten 4,4 millioner av dem i Texas. Lokale myndigheter har advart om at strømmen kan være borte fram til torsdag. To mennesker har blitt funnet døde i Houston-området, ifølge politiet trolig som følge av kulda.

Australia har godkjent AstraZeneca-vaksinen

Australske helsemyndigheter har godkjent koronavaksinen fra AstraZeneca til bruk. Det er vaksine nummer to som blir godkjent i landet, etter Pfizer-vaksinen.

Vaksinen har i Australia blitt godkjent til bruk for voksne over 18 år, mens det for dem over 65 skal gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Verdens helseorganisasjon (WHO) ga vaksinen nødgodkjenning mandag.

Fem biler skadd i brann i Oslo

Tre biler er skadd i en brann på Rosenholm i Oslo. I tillegg fikk to biler i nærheten varmeskader.

Oslo-politiet ble varslet om brannen klokka 23.55 i går kveld.