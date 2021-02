113 nye smittede registrert i Oslo

Samme dag forrige uke ble det registrert 87 smittetilfeller.

Smittetallet det siste døgnet er 43 høyere enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 70 smittede per dag. Det er også 49 høyere enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 64 smittede per dag.

Det høyeste smittetrykket i Oslo er nå registrert i bydel Bjerke med 242 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 240 smittede. Stovner bydel, som tidligere var hardest rammet, har nå 180 smittede per 100.000, som er under en tredel av det var på det meste.

Lavest smitte er det i Nordstrand bydel med 59 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Så følger Nordre Aker med 60.

I alt er nå 18.388 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Flest smittede er det i gruppa 20–29 år med 4.501.