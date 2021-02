Heftig væromslag i vente: Elendig prognose for vinterferien i Sør-Norge

– Det vi i hvert fall kan si er at de som har vinterferie neste uke må forberede seg på ustabilt vær. Høytrykksværet som vi har hatt i lengre tid sørpå, blir nå erstattet av flere lavtrykk som er på vei inn mot Sør-Norge. Det vil bety ganske varierende vær og en mild værtype, sier meteorolog Pernille Borander til ABC Nyheter.

Over store deler av landet har nordmenn kunnet glede seg over at stabilt og kaldt vintervær i flere uker. Mange har benyttet seg av turmulighetene i skog og mark. Skiløypene har vært fulle, og på elver, innsjøer og langs fjorden har skøyteentusiaster opplevd vintereventyret.

Betydelig skredfare: – Vi ber folk følge med



Nå som minusgrader blir erstattet med plussgrader, og nedbøren vil komme som regn, vil utendørsaktiviteter bli påvirket av dette. For de som reiser til fjells vil det bety økende skredfare.

– Det er allerede betydelig skredfare på grunn av den kalde perioden. Det har gitt vedvarende svake lag i snøen både i nord og sør. Det er absolutt tenkelig at skredfaren vil bli påvirket av væromslaget som kommer nå. Vi ber derfor folk følge med på oppdateringer på varsom.no, oppfordrer meteorologen.

Sjekk været der du bor

Fra minus 30 til pluss 10



– Vi må nok regne med at det blir regn for de fleste i Sør-Norge til helgen. Det blir mildt og vått, sier statsmeteorolog Pernille Borander. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Mandag morgen var temperaturen, spesielt i indre deler av Østlandet og langs svenskegrensen, helt nede i minus 30 grader. Kaldest var det i Tynset og Trysil.

Men i løpet av få dager vil kvikksølvet stige og temperaturene minne mer om vår enn vinter.

– Etter en langvarig stabil og kald periode, er vi snart tilbake til en mer ustabil værtype. I Sør-Norge betyr dette gradvis mildere vær. Kulda har vært ganske seig, men til helgen får vi mildvær over hele linja, forteller Pernille Borander.

På Vestlandet ligger det an til at temperaturene vil bikke ti plussgrader, mens det i Sør-Norge, og på Østlandet spesielt, vil kunne bli i underkant av ti grader.

– Det blir en ganske betydelig forskjell til de temperaturene vi har hatt de siste ukene.

Det et er sendt ut farevarsel for snø i Agder 🌨️ Fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag ventes det 5 til 15 cm. Bruk riktig dekk og kjør etter forholdene, detaljer finnes på https://t.co/u6O2VtqROD ⚠️ pic.twitter.com/BNjpUYuaU3 — Meteorologene (@Meteorologene) February 15, 2021

– Vi snakker nok opp mot 15 centimeter snø

Før mildværet for alvor setter sitt preg på Sør-Norge, vil store nedbørsmengder treffe landsdelen. I tillegg vil vinden tilta i styrke, noe som også vil påvirke sikten til fjells.

– Vi snakker nok opp mot 15 centimeter snø på det meste, spesielt i Agder, Telemark og Vestfold. Vi vil nok vurdere om vi skal sende ut farevarsel for snø i deler av landet. I fjellet må folk være oppmerksomme på snøfokk, opplyser Pernille Borander.

Men når helgen kommer er det kun regn som gjelder. Da vil deler av snøen smelte og regne bort.

– Vindkast på mellom 27 og 35 m/s

– Vi må nok regne med at det blir regn for de fleste i Sør-Norge til helgen. Det blir mildt og vått.

Fra Trøndelag og nordover, derimot, ligger det an til mye fint vær og sol, men vinden vil tilta i styrke. På det meste vil det komme vindkast på over 30 sekundmeter.

– Spesielt i Namdalen og hele Helgelandskysten vil vinden kunne komme opp i mellom 27 og 35 m/s, oppsummerer statsmeteorolog Borander overfor ABC Nyheter.