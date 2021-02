Utsatt norgesreise for Moria-flyktningene etter smitteutbrudd

Smitteutbruddet har skjedd på et transittsenter i Hellas. Det skal ikke være snakk om covid-19, skriver Vårt Land.

– Smitten angår ikke nødvendigvis de femti flyktningene, men situasjonen har gjort at alle andre ting har stoppet opp noe, blant annet deres utreise, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tidligere var ankomsten anslått å være januar eller februar.

Regjeringen besluttet i september å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering. Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent kort tid etter at Moria-leiren brant. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme skal være sårbare syriske familier med barn, som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse. Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere opplyst til NRK at det er snakk om i alt ti familier.