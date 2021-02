Politiets etterforskning av barnedødsfall i Syria går mot slutten

Opplysningene om at det norske barnet mistet livet etter å ha blitt utsatt for vold fra en norsk fremmedkriger i Syria, er de siste månedene blitt etterforsket av norsk politi. Dette skjedde etter at den 30-årige kvinnen som nå er tiltalt for å ha deltatt i IS i avhør, forklarte seg om dødsfallet etter at hun ble hentet ut fra al-Hol-leiren og returnert til Norge i fjor.

Til VG opplyser politiadvokat Cecilie Gulnes mandag at etterforskningen nærmer seg slutten. Saken vil bli henlagt ettersom den antatte gjerningsmannen er død.

– Dette var et lite barn fra Norge. Av hensyn til barnet, måtte vi forsøke å finne ut hva som skjedde, sier Gulnes til NTB.

Ingen andre

Barnet ble tatt med av moren fra Norge til Syria der det døde i 2014, halvannet år gammelt. Kvinnen, som må møte i retten 1. mars, reiste til Syria der hun var gift med tre IS-krigere.

Det var mens hun var gift med den første mannen, som den ene av to koner til en norsk fremmedkriger, at barnet til den andre kona døde. Til avhørere i Norge har 30-åringen forklart at barnet døde etter å ha blitt utsatt for vold fra den nå avdøde fremmedkrigeren.

Dette har politiet forsøkt å få bevist gjennom videre etterforskning. Barnets mor er så langt politiet vet, fremdeles i Syria og har ikke latt seg avhøre i saken.

Cecilie Gulnes sier det ikke er kommet opplysninger om at andre kan ha gjort seg medskyldige i det som skjedde.

– Det er utfordrende når vi skal etterforske noe som har skjedd i Syria, og har så lite informasjon. Vi har ingen dødsattest eller obduksjonsrapport, så det er åpent hva som skjedde, sier hun.

Blir tema i retten

– Barnet døde og var blitt utsatt for noe straffbart, men hva dødsårsaken er kan vi ikke si. Den mistenkte norske fremmedkrigeren har ikke vært siktet for noe under etterforskningen. Til det har vi hatt for få opplysninger, sier politiadvokaten videre.

Forsvareren til den 30 år gamle kvinnen, advokat Nils Christian Nordhus, sier til VG at historien om den døde gutten er relevant for saken. Hun hevder hun ble holdt i Syria mot sin vilje, og kom tilbake til Norge i fjor etter å ha blitt reddet ut av al-Hol-leiren.

– Det er en hendelse vi mener er relevant, og som det er viktig å få belyst i retten, sier Nordhus.