Laveste strømpris på 18 år i fjor

Det er vel neppe noen særlig trøst for nordmenn som hutrer og sprenger strømbudsjettet i disse dager, men i fjor var faktisk strømprisen på sitt laveste siden 2002, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var nemlig 20,7 øre per kilowattime (kWh) i 2020. Det er hele 57 prosent lavere enn året før.

Til sammenligning var strømprisen første uke i februar i år oppe i 80 øre per kilowattime, uten avgifter og nettleie.

Årsaken er rekordmye snø i fjellene vinteren 2019/2020 og svært sterk hydrologisk balanse gjennom året. Den hydrologiske balansen er summen av den anslåtte energimengden av snø, mark- og grunnvann og fyllingsnivået i landets vannmagasiner.

Den totale strømprisen for husholdninger, som består av både kraftpris, nettleie og avgifter, var i gjennomsnitt 80,3 øre/kWh i 2020, som er 31 prosent lavere enn i 2019.

Tallene fra SSB viser også at det i 2020 lønte seg overlegent best å betale spotpris for strømmen framfor variable prisavtaler eller eldre fastprisavtaler. For spotprisavtaler var prisen helt nede i 17,8 øre/kWh, mens de med variable avtaler i gjennomsnitt betalte 30,4 øre/kWh. Gjennomsnittet for de med eldre fastprisavtaler var hele 35,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

Men, heldigvis, så er det veldig få husholdninger som fortsatt har slike dyre fastprisavtaler.