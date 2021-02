SOHR: Flere militssoldater drept i israelsk rakettangrep i Syria

– Ni iranskstøttede militskrigere er drept, het det i en uttalelse fra britiskbaserte SOHR mandag formiddag.

Gruppen får av sine kilder i Syria oppgitt at de drepte var soldater lojale overfor regimet i Damaskus, og at de ikke var arabere. SOHR kan ikke slå fast om de var afghanere, pakistanere eller iranere.

– Syrisk luftforsvar avverget et betydelig antall missiler, men mange traff sine mål og forårsaket materielle ødeleggelser, legger SOHR til.

Syrias statlige nyhetsbyrå Sana meldte tidligere mandag om angrepet. Ifølge Sana ble rakettene skutt opp fra Golanhøydene og Galilea mot flere mål nær Damaskus.

En syrisk militæravhopper sier ifølge Haaretz at angrepet rammet en større militærenhet i byen Kiswa, 14 kilometer sør for Damaskus, i et område der iranskstøttet milits har stor tilstedeværelse.

– Vi kan ikke kommentere disse meldingene, sier en talskvinne for den israelske hæren til AFP.

Israel bekrefter sjelden slike angrep, men hæren har tidligere opplyst at Israel rammet rundt 500 mål i Syria i fjor. Angrepene har til hensikt å hindre at Iran får fotfeste der, har israelske militærtopper tidligere sagt.