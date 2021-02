Nedgang i antall anmeldte lovbrudd i fjor

Særlig for vinningslovbrudd har det vært færre anmeldelser, og spesielt tyveri av person på offentlig sted som er redusert med 42 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen blir forklart med smitteverntiltak og at folk har holdt seg mer hjemme enn vanlig.

For vold og seksuallovbrudd er det også markant nedgang med 7 prosent, men det har likevel vært 1,9 prosent flere anmelder for seksualforbrytelser alene. Antallet saker som omhandler seksuell omgang med barn under 14 og under 16 år, har begge økt markant sammenlignet med 2019.

Foreløpige tall viser også at det er registrert 891 straffesaker knyttet til covid-19, hvorav 550 er knyttet til brudd på spesialforskriftene som er innført.