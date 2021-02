Oslo Frp ber byrådet svare om omstridt utkastelsessak

– Vi reagerer sterkt på den fryktelige hendelsen som barnefamilien på Tøyen er utsatt for, ved å bli kastet ut av sitt eget hjem, også før klagen har blitt behandlet. Vi reagerer sterkt på kommunens behandling av barnefamilien, sier Aina Stenersen som er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, i en kommentar til NTB.

Saken om familien på sju som er kastet ut av en kommunal leilighet i Oslo har skapt stort engasjement denne helgen. Bakgrunnen for at familien ikke lenger kunne bo i en kommunal bolig, er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig.

En spontan støtteaksjon på internett som hadde som mål å samle inn 50.000 kroner til familien, hadde søndag kveld klokken 21 passert 1,3 millioner kroner.

– Det er byrådet i Oslo, gjennom Boligbygg som er ansvarlig for de kommunale boligene, og det er byrådet som nå må svare for seg, sier Stenersen.

Hun sier Oslo Frp kommer til å ta opp saken i den muntlige spørretimen i Oslo bystyre førstkommende onsdag. Der vil ansvarlig byråd Rina Mariann Hansen og byrådsleder Raymond Johansen bli spurt om håndhevingen av reglementet og behandlingen av familien.