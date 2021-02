UD: Dødsdømt nordmann i Somaliland får anke saken til høyesterett

Ankedomstolen i Hargeisa, som tilsvarer den norske lagmannsretten, har stadfestet dødsdommen mot den norske statsborgeren. Hayd kan bli skutt i løpet av de neste dagene, skriver Dagbladet.

Søndag ettermiddag bekreftet Søreide at mannen får ankemulighet.

Søreide sier til NRK at det aller viktigste søndag har vært å få en bekreftelse på at Hayd har en ankemulighet til Høyesterett.

– Den beskjeden fikk vi for noen få minutter siden, sier hun til nyhetskanalen.

Søreide sier også at de jobber sammen med Storbritannia for å gjøre det mest mulig hjelpsomt for nordmannen i den situasjonen han nå er i.

Mannens forsvarer Farid Bouras sa til VG søndag formiddag at klienten hans har tatt dødsdommen tungt.

– Han er sønderknust, og ber Norge på sine knær. Han kan bli skutt når som helst. Selv om vi anker til høyesterett, endrer det ikke at dommen er rettskraftig, sier han til avisa.

Hayd ble i november dømt til døden for drap ved å sprøyte gift på offeret. Han har sagt at han brukte pepperspray for å forsvare seg.

Ankebehandlingen av saken startet forrige måned. Hayd kom til Norge som flyktning i 1995.