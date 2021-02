Sør-Varangers ordfører bekymret for importsmitte – får ikke returnere innreisende med corona

Ordfører Pål Gabrielsen i Sør-Varanger sier til NRK at de daglig får importert smitte fra Russland. Ifølge kanalen er importsmitten i kommunen tre ganger høyere enn den lokale smitten.

Han ønsker derfor at politiet på grensestasjonen Storskog skal få myndighet til å returnere personer med påvist smitte tilbake til hjemlandet, men får ikke lov. Han har foreløpig ikke fått noen begrunnelse for det.

Vurderer tiltak

Fram til nå har kommunen testet alle som passerer grensen og deretter plassert dem i karantenehotell. Nå har helseminister Bent Høie (H) gitt pålegg om innføring av hurtigtester ved grenseoverganger. Sør-Varanger kommune må likevel håndtere alle, også dem med smitte.

Statssekretær i Justisdepartementet, Lars Jacob Hiim, sier til NTB at de ikke kan bortvise folk fordi de ikke har hjemmel til det.

– Men vi vil vurdere ulike tiltak løpende for å styrke grensekontrollen og smittevernet, sier Hiim.

Hurtigtester

Han sier også at de har vært i dialog med kommunen om personer som kommer fra Russland for å gjennomføre mannskapsbytte over tid. Kommunen har da ikke ønsket å bruke hurtigtester, sier Hiim.

– Det har ført til at mange har reist videre inn i Norge før de har fått resultatene. Vi synes det er positivt at Sør-Varanger nå tar i bruk hurtigtester. Det gjør at vi raskt kan få identifisert smittede og isolere dem, sier Hiim.

Som hovedregel skal alle som kommer til Norge, ha en negativ coronatest før de kommer inn. Sjømenn er unntatt testkravet 24 timer før de kommer til Norge.