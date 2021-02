Kraftig økning i antall frostskader

Forsikringsselskapet har registrert nær 20 prosent økning i antall frostskader hittil i år, opplyser de i en pressemelding.

– Vi har allerede hundrevis av skadesaker, alt fra omfattende vannskader i hus og hytter til utvendige boblebad som ikke tåler frosten, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Det er mange år siden sist hele landet opplevde en så langvarig og intens kuldeperiode som nå, og Irgens tror vi hittil bare har sett toppen av isfjellet.

– Det er når varmegradene kommer tilbake at de store frostskadene viser seg. Da smelter is som har fått vannrør til å sprekke, og i verste fall spruter vann utover gulv og vegger slik at deler av bygningen kan bli totalskadd, sier han.

Mange husstander er nå også uten vann. En rekke vannrør og stikkledninger er blitt ødelagt av frost og tele.

– Frosten går dypt i bakken, og vi frykter langt flere frostskader fremover, sier han.