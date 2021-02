Norske bensinstasjoner: For dyrt å bygge hurtigladere

Risikoen er for høy og inntjeningen for lav, oppgir de fleste bensinstasjoner som hovedgrunn til at de ikke investerer i hurtigladere, skriver Aftenposten.

Det viser en undersøkelse blant Virkes medlemsbedrifter. Åtte av ti av de spurte forhandlerne forventer en økning i etterspørselen etter ladetjenester de nærmeste månedene. Men åtte av ti sier likevel at de tror det er lite eller helt usannsynlig at de vil etablere ladetjenester.

Åse Bomann-Larsen, eiendomssjef i drivstoffkjeden Circle K, sier hun kjenner seg igjen i tallene.

– Regelen er at den som er først og utløser slike investeringer, må ta regningen. Dersom det er en ladestasjon som gjør at nettselskapet for eksempel må trekke en kabel for å få fram strøm, er det den som må betale investeringene. Det kan derfor gjøre det ulønnsomt for en bensinstasjon å investere i hurtigladere, sier hun.

I 2020 ble det bygget 922 hurtigladere i Norge, som er en økning på 29 prosent sammenlignet med året før, viser tall fra Norsk Elbilforening.

Ved utgangen av fjoråret var det rundt 347.000 elektriske person- og varebiler registrert i Norge, noe som betyr rundt 106 elbiler per hurtiglader. Dette er en fremgang fra 2019. Da var det 270.000 registrerte elbiler og 114 elbiler per hurtiglader.