Samme dag forrige uke ble det registrert 59 smittetilfeller, så økningen er betydelig. 90 nye smittetilfeller er 26 flere enn snittet den siste uken

Stovner bydel har ikke lenger det høyeste smittetrykket. Det finner vi i bydel Bjerke med 236 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 224, og Stovner er på tredje i smittetrykk med 222 smittede per 100.000.

Sporingsarbeid i Sagene

Bydelsdirektør Morten Sanden sier til Dagbladet at de nå undersøker om smittehoppet i Sagene skyldes hendelser, arrangementer eller situasjoner hvor mange har vært samlet.

– Det har vært et nitid og klassisk sporingsarbeid, men vi har ikke kunnet avdekke noe som tyder på det. Det gjør at vår hypotese er at dette skyldes tilfeldigheter, sier Sanden til avisen.

Han forteller at bydelen parallelt med smitteøkningen også har fått et stort utbrudd i hjemmetjenesten. Lørdag er 19 ansatte i hjemmetjenesten i Sagene bekreftet smittet, og 26 ansatte er i karantene.

– Utbruddet har gjort totalbelastningen krevende. Det er en vanskelig og krevende sak, og vi har måttet gjøre store grep for forsyning av arbeidskraft, blant annet for å sikre at befolkningen får de tjenestene de skal ha, sier Sanden.

Smittetallet lavt i vest

Smittetallet er nå under 100 i alle de vestlige bydelene og Nordstrand. Her er det lavest med 59, fulgt av Nordre Aker med 60.

Totalt er 18.201 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.500, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

