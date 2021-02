Strømming av gudstjenester blir gratis igjen

Kirke-Norge mener at 800 kroner er for dyrt for å strømme en gudstjeneste og la den ligge ute en uke. Tono mener prisen er fornuftig, men gjør nå likevel et unntak fram til sommeren, skriver Vårt Land.

Bransjeorganisasjonen ga samme nødløsning i mars i fjor og begrunner den med smitteverntiltakene.

Tono betinger at menighetene fortsetter å innrapportere musikkbruken, slik at Tono får riktig avregnet og fordelt sitt årlige statlige vederlag til komponistene.