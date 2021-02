Drøyt 4 milliarder krisekroner til grønt skifte

Til sammen 4,1 milliarder kroner i 2020 og 2021, hvis man kun ser på den direkte støtten til grønne tiltak gjennom krisepakkene. Det svarer Finansdepartementet på SVs spørsmål om hvor mye av midlene som skal gå til grønn omstilling, ifølge E24.

Regjeringens støtteordninger til næringslivet i fjor og i år har en samlet prislapp på rundt 95 milliarder kroner. I tillegg er det satt av over 100 milliarder kroner i form av låne- og garantiordninger.

EU har på sin side øremerket 37 prosent av sine krisepenger til grønne formål, som hydrogen, batterier og innen bransjer som havvind, framholder SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes overfor avisen.

– Her kan vi stå i fare for at det smis og bygges og etableres industri i hele vår nærregion, på områder hvor vi har spesielle forutsetninger for å lykkes. Vi kan bli helt akterutseilt, mens nabolandene setter opp farten enormt, sier han.