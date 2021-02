Mutasjonssmitte på verft i Haugesund – flere hundre testes

– Vi har en smittet som ble oppdaget på mandag, og i går fikk vi vite at det var den engelske varianten. Han er satt i isolasjon. Nærkontakter er identifisert og i karantene, men ingen av dem har fått påvist smitte, sier kommunikasjonsdirektør Mona Winge til NTB.

Selskapet har tett dialog med Haugesund kommune som har besluttet å foreta massetesting.

– Flere hundre skal testes, så det er en god del. Vi velger å gå veldig bredt ut. Det er ikke vanlig, men vi gjør det i dette tilfellet , sier kommuneoverlege Jostein Helgeland til Haugesunds Avis.

På et pressetreff understreket Helgeland at det ikke er snakk om et smitteutbrudd. Kommunen forventer å få prøvesvarene i løpet av helga. Svarene vil avgjøre om det skal innføres strengere, lokale tiltak.

Ikke importsmitte

Ifølge Winge stenger selskapet ikke ned. De som blir testet, får jobbet som vanlig, men er ilagt fritidskarantene.

– Vi har kontroll på situasjonen, men vi er spente på å se resultatet i løpet av formiddagen, sier hun.

Arbeideren har vært i Norge før grensene i praksis ble stengt 29. januar. Dermed er det ikke snakk om importsmitte.

Ikke kontakt med lokalbefolkningen

Personen har vært i arbeid ved bedriften, men skal ifølge kommuneoverlegen så vidt de vet ikke ha vært i kontakt med lokalbefolkningen.

– Vi undersøker nå om flere på arbeidsplassen kan være smittet eller om arbeidsplassen kan være smittekilden, sier Helgeland.

Han legger til at det tidligere har vært en person på arbeidsplassen som har vært smittet, men sier at det ikke er noen klar sammenheng.