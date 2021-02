Høie: Det blir vinterferie – men bare i Norge

Fredag ettermiddag skal regjeringen holde en pressekonferanse der de redegjør for coronasituasjonen i Norge og utsiktene mot vinterferien som er forestående over hele landet.

– Det blir vinterferie, og det er greit å reise på ferie i Norge. Men i år må man ikke dra til utlandet på vinterferie. Jeg vet at mange har feriesteder i utlandet, og mange har nærmeste familie i utlandet, men slik det er nå vil det være i strid med regjeringens reiseråd, sier Høie til NRK.

Han viser til at risikoen er høyere for å bli smittet og at det er fare for at reglene for reiser kan bli endret mens man er på reise.