Solberg fronter FNs bærekraftmål – men ville ikke møte Stortinget

– Det er ganske spesielt, sier saksordfører og leder i Stortingets kontrollkomité Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Bærekraftmålene, som ble innført i 2015, har vært et prestisjeprosjekt for regjeringen, og selv er Solberg en av lederne for FNs pådriverkomité for de 17 målene.

Men i november i fjor slaktet Riksrevisjonen regjeringens arbeid med oppfølgingen av bærekraftmålene. Blant tingene som Riksrevisjonen har satt fingeren på, er at oppfølgingen ikke har vært godt nok koordinert, og at Norge har manglet en helhetlig plan for gjennomføring.

Hele 12 departementer har ansvar for å følge opp de ulike bærekraftmålene.

Drøftet i Stortinget

Torsdag ble Riksrevisjonens rapport behandlet i Stortinget. Fra de folkevalgte var det et ønske at Solberg selv skulle svare på kritikken.

Men statsministeren sendte i stedet kommunalminister Nikolai Astrup (H). Hans departement tok over det koordinerende ansvaret for bærekraftmålene for ett drøyt år siden.

– Riksrevisjonens rapport faller inn under mitt konstitusjonelle ansvar. Derfor bør det ikke være overraskende at det er jeg som møter, sier Astrup til Aftenposten , som først omtalte saken.

– Merkelig

Andersen synes likevel det er merkelig at Solberg avslo å stille.

– Statsministeren er en pådriver for at andre land skal gjennomføre målene. Men regjeringen har ennå ikke lagt fram en handlingsplan, sier han og peker på at Solberg selv allerede i 2016 oppfordret alle land til å følge opp bærekraftmålene gjennom å legge konkrete planer.

– Våre naboland Sverige, Danmark og Finland leverte sine planer i 2017, sier Andersen.

Regjeringen har nå varslet at det vil komme en plan i form av en melding til Stortinget denne våren.

– Det vi ser, er at når Riksrevisjonen begynner å stille spørsmål, da begynner det å skje noe, sa Andersen under debatten i Stortinget.