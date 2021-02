Enighet om feriepenger til arbeidsløse

Det er klart etter et møte i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget torsdag.

Enigheten betyr at alle som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få feriepenger i år og neste år.

– Det er en viktig sak med den situasjonen vi har nå med over 200.000 ledige, sier komitéleder Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Forlengelse til 1. oktober

Komitéflertallet stadfester også Stortingets tidligere vedtak om at de utvidede permitteringsordningene som er innført i forbindelse med coronakrisen, skal forlenges til 1. oktober.

De tre regjeringspartiene står for sin del fast på at permitteringsordningene bør utløpe 1. juli, slik regjeringen har foreslått.

– Vi opplever her at flertallet i Stortinget velger å gå inn for å forlenge det så lenge at vi er redd for at de forlenger krisen, sier Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde.

De økonomiske ordningene bør ikke vare lenger enn smitteverntiltakene tilsier, advarer hun og viser til at store deler av befolkningen forhåpentligvis vil være vaksinert til sommeren, slik at smitteverntiltakene kan rulles tilbake.

– Når vi ruller smitteverntiltakene tilbake, så må også de økonomiske tiltakene rulles tilbake. Hvis ikke står folk i fare for å gå lenger enn nødvendig på støtteordninger.

Venstresiden krever permanent ordning

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Rigmor Aasrud mener høyresiden gjør det eneste riktige når arbeidsledige og permitterte nå sikres feriepenger til sommeren.

Men der høyresiden går inn for en midlertidig løsning, ønsker venstresiden å gjeninnføre feriepengene permanent. Feriepenger på dagpenger ble fjernet fra 2015.

– Høyre kalte dette ko-ko bare for et par måneder siden. Det som derimot er ko-ko, er at når de først sier at de innser alvoret i denne saken, så snur de bare midlertidig. Vi trenger nytt flertall på Stortinget for å få rettet opp i denne urettferdige politikken permanent, sier Aasrud.

LO mener det at regjeringen nå snur er en innrømmelse om at politikken regjeringen fører, er usosial og feil.

– Det er gode nyheter og noe LO har kjempet for å få på plass helt siden Frp og Høyre fjernet feriepenger på dagpenger i 2015. Det var en usosial og dypt urettferdig politikk den gangen og har rammet titusenvis av ledige siden da, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Forsvarer beslutning i 2015

Høyres Lunde står for sin del fast på at beslutningen om å fjerne feriepengene fra 2015, var riktig.

– Jeg mener det er feil prioritering at arbeidsledige skal ha ferie fra å søke jobb, sier Lunde til NTB.

– Men det siste året har det ikke vært mulig å finne andre jobber, og da mener jeg det for så vidt er rimelig å ha et midlertidig tilskudd.

Arbeidsgiverperioden kuttes ikke

I forhandlingene gikk Frp også inn for å kutte den såkalte arbeidsgiverperioden, det vil si perioden der det er arbeidsgiver som må ta regningen for dagpenger ved permittering, fra ti til to dager.

– Det gikk ingen partier inn for, sier Wiborg.

Han håper nå at de andre skal snu når saken avgjøres formelt i stortingssalen om en uke. Han mener det handler om å redde bedrifter som nå har kniven på strupen.

– Dette er et forslag som vil gi mer forutsigbarhet for bedriftene og øke sjansen for at permitterte raskere kommer tilbake i jobb igjen, sier Wiborg.