NHO: Brå nedstengninger «uutholdelig» for reiselivs- og utelivsbransjen

NHO Reiseliv gjennomførte en medlemsundersøkelse i forrige uke der 589 reiselivsbedrifter deltok.

Der svarer bedriftene i snitt at de har permittert rundt halvparten av sine ansatte.

Halvparten av bedriftene melder om en nedgang i omsetningen på mellom 75 og 100 prosent de siste fire ukene.

– Dette er en uutholdelig situasjon for særlig de hotellene, restaurantene og utelivsbedriftene som befinner seg i områder med utbrudd av nye virusvarianter og påfølgende brå nedstengninger. Vi ser at omsetningstapet, andelen permitterte og frykten for konkurs øker i takt med nye utbrudd, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Konkursfrykt og permitteringer

De særegne tiltakene som er innført i deler av østlandsområdet den siste tiden, har rammet Oslo-bedriftene spesielt hardt. Hele 46 prosent av reiselivsbedriftene i hovedstaden har gjennomført oppsigelser, sammenlignet med landssnittet på 27 prosent.

Samtidig er konkursfrykten svært høy. I Oslo frykter seks av ti bedrifter å gå konkurs, mens landssnittet er fire av ti.

73 prosent av medlemmene svarer i undersøkelsen at de har permittert ansatte, og over én av tre har permittert mer enn 75 prosent av sine ansatte. Hardest rammet er utelivs-, opplevelses-, kultur- og serveringsbedriftene.

– Bedriftene har store kostnader knyttet til permitteringer, og kostnadene utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter, sier Krohn Devold.

Utelivet hardt rammet

I starten av januar innførte regjeringen nasjonalt skjenkeforbud, noe som senere ble endret etter Stortingets flertallsvedtak.

Mange steder har fremdeles full stans i skjenkingen. I Oslo har skjenkeforbudet vart i over tre måneder.

Rundt åtte av ti utelivsbedrifter har opplevd mer enn en halvering av omsetningen de siste fire ukene. Hovedstaden rammes ekstra hardt. I Oslo har omsetningsfallet gått fra 67 prosent til 75 prosent de siste fire ukene før undersøkelsen ble gjennomført.

Også i Troms og Finnmark har bedriftene opplevd kraftige omsetningsfall. 58 prosent av bedriftene meldte om 75 prosent eller mer i redusert omsetning den siste tiden.

– Situasjonen vi er i nå med stadig nye, lokale smitteutbrudd og brå nedstengninger, har blitt et mareritt for reiselivsbedriftene som ser seg nødt til å permittere atter en gang, sier Krohn Devold.