Konsertarrangør fikk rekordstor coronakompensasjon

Selskapet skulle blant annet fått inntekter fra festivalen Oslo Sommertid og to Rammstein-konserter i Trondheim, men det satte coronaviruset en stopper for.

Nå har Norsk kulturråd, som forvalter Kulturdepartementets kompensasjonsordning, tilgodesett konsertarrangøren med 36,4 millioner kroner, skriver VG.

Det er ifølge rådet den så langt største enkeltsummen som er utbetalt under coronapandemien.

Ifølge søknaden om kompensasjon var det budsjettert med et resultat på 32,4 millioner for 2020, mens det var solgt billetter for 2 millioner kroner samme år.

Flere musikkfestivaler har søkt om beløp på størrelse med det All Things Live nå har fått, men de venter fortsatt på å få sine søknader ferdig behandlet. De som ber om mest, er Stavernfestivalen (38,5 millioner), Tons of Rock (36,1 millioner) og Palmesus (35,1 millioner), skriver avisen.