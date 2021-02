Trailersjåfør utvist fra landet i to år

Trailersjåføren fikk først pålegg om å legge på kjetting etter å ha fått stans i Hansjordnesbukta, men fikk like etter ny stans på Tromsøbrua, også da uten kjetting, opplyser Troms politidistrikt.

Sjåføren vedtok et forelegg på 11.000 kroner.

– Det å kjøre trailer uten å være skodd etter forholdene utgjør et stort farepotensial, og når sjåføren til tross for pålegg fra politiet forårsaker ny trafikkstans fordi kjettingene er fjernet igjen, fant vi grunnlag for å opprette utvisningssak mot den utenlandske sjåføren, sier politiinspektør Per Øyvind Skogmo, som leder Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Troms politidistrikt.

UDI har fattet vedtak om utvising med innreiseforbud i to år. Dermed kan sjåføren verken føre vogntog i Norge eller komme til landet de neste to årene.