Innvandrerledigheten øker litt

Arbeidsledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal i fjor. I resten av befolkningen gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Økningen i begge befolkningsgrupper, må i stor grad tilskrives coronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger, skriver SSB.

I rapporten fremgår det også at det var minimal forskjell i ledighet mellom menn og kvinner blant innvandrere i 4. kvartal 2020; henholdsvis 9 og 9,3 prosent.

For resten av befolkningen var forskjellen litt større. For menn var den 3,1 prosent og for kvinner 2,3 prosent. Økningen i ledighet var litt sterkere blant menn i begge populasjoner.