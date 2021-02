Tre måneder med stengte puber i hovedstaden

– Mange i bransjen frykter nå mer at man åpner opp for tidlig, slik at de risikerer å bli nedstengt nok en gang, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo til NTB.

Helt siden 9. november har det vært full skjenkestopp på alle puber og restauranter i hovedstaden. Næringsbyråden synes det er både trist og rart å gå rundt i folketomme gater, som vanligvis har pleid å være livlige.

– Jeg er oppriktig bekymret. Før pandemien jobbet 17.000 mennesker i restaurant- og utelivsbransjen i Oslo. Det er nok ikke sånn det ser ut nå, sier hun.

Mister kompetanse

En undersøkelse NHO gjorde blant sine medlemsbedrifter i januar viste at hele åtte av ti innen servering og uteliv i Oslo fryktet å gå konkurs, og noen har gått over ende allerede.

– Vi mister kompetanse. Og vi står i fare for å miste mangfoldet og variasjonen i bransjen. Dette er en viktig næring for byen vår, og den er full av ildsjeler som brenner for det de jobber med, sier Evensen.

Oslo er den byen i landet som over tid har vært rammet hardest av nedstengninger og restriksjoner i utelivet. Først med full nedstengning på våren, og så ny nedstengning i høst.

Tidligere i uken advarte Paal Mangerud, som er medeier i en rekke Oslo-utesteder, mot å åpne igjen for tidlig, overfor Børsen. Han hadde regnet over tallene fra 2020.

– I stedet for å åpne etter første nedstengning da koronaen kom, hadde det vært bedre å være stengt. Vi hadde ekstra tiltak rundt smittevern, bordservering og ekstra folk på jobb, og det gikk dessverre ikke rundt, sa han.

– Dilemma

Næringsbyråden har fått samme signaler fra flere i bransjen.

– Det er et dilemma både for dem som driver stedene og for kommunen. På den ene siden ønsker vi å åpne, men på den andre siden er vi avhengig av forutsigbarhet. Mange kvier seg for å ta kostnader ved gjenåpning når det ikke er sikkert om det vil vare.

Evensen vil foreløpig ikke spå når det igjen blir mulig å ta en øl på sin lokale pub.

– Det er vanskelig å si. Sånn som det er nå, har det vært full skjenkestopp i tre måneder. Det har periodevis vært innført av Oslo kommune, periodevis nasjonalt.

Hun viser til at Oslo nå er plassert i ring 1 og tiltaksnivå C av regjeringen, og dermed uansett er påført skjenkeforbud av regjeringen inntil videre.

Gleder seg

I høst kom byrådsleder Raymond Johansen med et «nødrop» fra rådhuset i Oslo og krevde bedre kompensasjonsordninger for utelivsbransjen. Siden den gang har ordningen blitt justert, men Evensen mener vegringen mange har mot å åpne igjen, er et godt eksempel på at det ikke fungerer.

– Dette beskriver jo for så vidt et symptom på at kompensasjonsordningen er veldig dårlig. Slik jeg ser det, er forbedringene ikke nok til å dekke opp for nødropet, sier hun.

Uansett vurderes smittesituasjonen nå som for uoversiktlig til at skjenkekranene kan åpnes igjen. Dermed kan det gå uker eller måneder før Oslo ikke lenger er et «tørstens rike».

De som vil, kan ta seg en øl hjemme, men det blir jo noe annet enn å gå på pub eller restaurant.

– Nå er jeg småbarnsmamma, så jeg benytter meg av tilbudet på en litt annen måte enn i tidligere perioder av livet. Men jeg gleder meg veldig til å spise et godt måltid med alt det innebærer, og til en utevin. Jeg savner det sosiale som følger med, sier Evensen.