Barnehagebarn i Lier har fått påvist britisk virusmutant

Totalt er fire ansatte og tre barn i barnehagen som har fått påvist coronasmitte.

Opprinnelig trodde man at de to ansatte som først fikk påvist smitte, hadde samme smittekilde. Men nå viser det seg at de to har ulik smittevei.

Sekvensering hos Folkehelseinstituttet av de positive prøvene fra ansatte og barn i barnehagen, viser at ett barn er smittet av den britiske varianten, skriver kommunen på sine nettsider. Lier kommune har fått svar på én prøve.

– Foreløpig vet vi ikke om de ansatte og de andre barna som er smittet har den britiske varianten, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Nå blir det satt i gang sporing i henhold til kriteriene når det er påvist britisk mutasjon av viruset, og alle de smittede behandles nå som om de skulle vært smittet med den britiske varianten. Det innebærer at flere må i karantene og flere må teste seg.