To personer pågrepet etter hjemmeran i Lillestrøm

– De er siktet for grovt ran eller medvirkning til dette, sier politiadvokat Besforta Lajqi i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Søndag ettermiddag ble en mann i 30-årene utsatt for vold og stripset fast i sin leilighet i Lillestrøm. Politiet opplyste søndag at ranet skal ha skjedd i forbindelse med et Finn-salg, og at gjerningspersonene skal ha fått med seg fornærmedes mobiltelefon og en jakke.

Fornærmede ble fraktet til Ahus etter hendelsen, men er nå utskrevet, ifølge avisa.

Mennene som er pågrepet i saken, er i 20- og 30-årene. De ble pågrepet mandag og fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag ettermiddag. Utfallet av fengslingsmøtet er foreløpig ikke kjent.