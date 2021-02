Stortinget setter sluttstrek for underregulering av pensjon

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget gikk onsdag enstemmig inn for det nye systemet, som innebærer at løpende pensjoner fra 2022 skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Dermed blir det slutt på dagens underregulering av pensjonene med 0,75 prosent.

Det er SV og Frp som har vært initiativtakere.

– Endelig får vi gjort noe med den uverdige behandlingen av landets pensjonister. På grunn av pensjonsreformen, som Frp stemte mot, har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Nå skal ikke pensjonistene lenger stå igjen som taperne, sier Frp-leder Siv Jensen i en pressemelding.

Flertallet går også inn for at det i trygdeoppgjøret i år skal legges inn kompensasjon for differansen mellom gammelt og nytt system for trygdeoppgjøret i 2020.