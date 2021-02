Trondheim forbereder innbyggerne på strengere tiltak

Formannskapet skal i ettermiddag ta stilling til om den eksisterende forskriften for smittevern må endres. Det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte klokka 14.

Kommunedirektøren utarbeider et forslag til ny forskrift som vil bli lagt fram i 13-tiden.

– Med bakgrunn i dagens smittesituasjon er det all mulig grunn til å forberede befolkningen på at det vil innføres strengere tiltak i løpet av dagen, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

I dag tidlig har kommunedirektøren hatt møter med både Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet og FHI for å drøfte situasjonen, samt bedt om råd for eventuelle nye tiltak.

– I tillegg gjennomføres det møter med nabokommunene for å best mulig samordne nye tiltak for å forhindre ytterligere spredning av mutert virus i regionen, opplyser kommunen.

Tre nye tilfeller

Tirsdag ble det påvist tre nye smittetilfeller i Trondheim, ingen av dem relatert til utbruddet av den britiske virusmutasjonen. Kommuneoverlege Tove Røsstad opplyste tirsdag at 27 personer er smittet med denne varianten av viruset i kommunen.

Utbruddet i Trondheim er knyttet til et utenlandsk arbeidsmiljø. Smitten har spredd seg, og etter at en ansatt i et byggevarefirma fikk påvist smitte, er rundt 130 kunder satt i karantene, ifølge NRK.

Tirsdag avdekket vektere at to personer som i utgangspunktet var satt i isolasjon i Trondheim, gikk ut og var med på aktiviteter, ifølge avisa Nidaros . Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim opplyser til Adresseavisen at forholdene er anmeldt og følges opp av politiet.

På toppen av det hele ba kommunens smittevernkontor tirsdag kveld folk som har besøkt til sammen fem spisesteder og butikker, om å teste seg fordi de kan ha vært i kontakt med en person med den britiske coronavarianten.

God testkapasitet

Alle de tre smittede det siste døgnet har et mildt sykdomsforløp. De smittede er to menn og en kvinne – to i 50-årene og en er tenåring.

Det ble tirsdag gjennomført 547 tester i Trondheim. Kommunen opplyser at de har god testkapasitet og oppfordrer alle som har symptomer eller mistanke om sykdom, om å teste seg.

5.342 personer i Trondheim har så langt fått første dose med coronavaksine, mens 1.697 har fått dose nummer to. Det reelle vaksinetallet er imidlertid høyere, ettersom tallene fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) oppdateres senere onsdag.

Det blir holdt en digital pressekonferanse like etter at møtet i formannskapet er ferdig.