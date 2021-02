Barna spiller mer under pandemien – over halvparten av foreldrene bekymret

Det er tidsbruk, avhengighet og at barna ikke er sosiale som bekymrer foreldrene mest, skriver NRK.

Undersøkelsen Ipsos har gjort for Blå Kors er tatt opp fra desember til januar og består av 852 intervjuer med over 20 år med barn opp til 18 år som spiller dataspill. Den viser at barn bruker mer tid på dataspill nå enn før coronapandemien rammet landet og førte blant annet til strenge sosiale begrensninger, samt stengte skoler og barnehager.

55 prosent av deltakerne oppgir at de er bekymret for barnas spilling. 44 prosent oppgir at barna har spilt mer dataspill i under av pandemien.