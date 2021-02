Solberg varsler kamp mot ungdomskriminalitet i hele landet

Sammen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holdt statsministeren tirsdag digitale møter med ungdom og fagfolk i både Bergen og Drammen for å få innspill til en ny stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet.

Stortingsmeldingen skal legges fram før sommeren og vil særlig se på de store byene. Men statsministeren advarer mot å redusere ungdomskriminalitet til et Oslo-problem.

– Selv om det er mye fokus på Groruddalen og Søndre Nordstrand, så har vi tendenser til utfordringer med ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet også i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og så videre. Det er viktig å ha fokus på de andre byene også, sier Solberg til NTB.

Ifølge Mæland er ungdomskriminalitet et problem som i større eller mindre grad angår alle de tolv politidistriktene i Norge.

Hun er bekymret for utviklingen og viser til at antall personer under 18 år som dømmes for alvorlig kriminalitet, har økt.

– Vi bor i et land hvor det er trygt for ungdommer å vokse opp. Men når vi ser at flere unge begår mer alvorlig kriminalitet oftere, så må vi ta tak i det, sier Mæland.