To nye smittede i Bodø – karantene og rødt nivå på NTG

Smittesituasjonen ved skolen er uoversiktlig og kilden til smitteutbruddet er ikke kjent. Derfor setter kommunen alle elever ved skolen i karantene i to dager og gjennomfører coronatesting av samtlige elever.

Skolen blir dessuten holdt på rødt nivå ut uka i første omgang, ifølge kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø, som karakteriserer situasjonen som alvorlig.

Risiko for spredning av virusmutasjoner fører til at kommunen også ber søsken av elever ved NTG om også å gå i karantene, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.

– Vi har nå til sammen elleve bekreftede smittetilfeller siste døgn. Vi venter flere resultater tirsdag kveld og onsdag, sa Claudi på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det kommer svar på om det er innslag av virusmutasjoner i de positive prøvene først torsdag ettermiddag eller fredag.

I tillegg er Bankgata ungdomsskole satt i karantene og hele skoler på rødt nivå ut uka. Også en klasse på Bodø videregående skole er satt i karantene, men her er situasjonen såpass oversiktlig og under kontroll at skolen blir holdt på gult nivå, supplerte ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap).