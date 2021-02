Helsedirektoratet vil videreføre strenge coronatiltak i Oslo, Halden og Sarpsborg

Direktoratet anbefaler fortsatt de strengeste tiltakene (ring 1) i Oslo, Halden og Sarpsborg.

I tillegg anbefales det ring 2-tiltak i Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen, Nittedal.

Det åpnes for lettelser utover ring-tiltakene i Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby.

– Helsedirektoratet vurderer at det fortsatt er behov for tiltak på dette nivået for Oslo, begrunnet i smittesituasjonen. Oslo kommune har imidlertid hatt en positiv utvikling i smittepress og smittetallene gir uttrykk for en synkende tendens.