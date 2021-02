Raymond Johansen orienterer om coronasituasjonen i Oslo

Det er knyttet spenning til om det blir lettelser i coronatiltakene i Oslo fra torsdag denne uken, og i så tilfelle hvilke lettelser.

– Oslofolk fortsetter å betale en veldig høy pris, sa byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung. Jeg er oppriktig bekymret for at Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sa han, før han helte kaldt vann i blodet hos de som håpet han ville fortelle at tiltakene nå letter:

– Det kommer ingen lettelser av tiltak denne uka.

Samtidig sa han at det forberedes tiil å lette tiltakene – blant annet kom det frem at Oslo forbereder seg på å gå fra rødt til gult nivå i videregående skole fra mandag – om det blir kontroll på spredningen av muterte virus.

– Men det vil skje gradvis, sa byrådslederen, som også benyttet aledningen til å kritisere det lave vaksinetempoet i hovedstaden, som han legger ansvaret for til nasjonale myndigheter.

Mandag ble det uttalt fra kommunen at andelen nye smittede med den britiske mutasjonen er større enn forventet. Det var derfor ventet at skjenkestansen ikke vil bli opphevet i denne omgang.

Det har vært skjenkestopp i Oslo siden 9. november, og da resten av landet opphevet stansen i januar, valgte Oslo kommune kun å åpne serveringsstedene for mat og alkoholfrie drikket.

Det knyttet seg også forventinger til at kjøpesentrene kunne gjenåpne. Treningssentrene og deres kunder har også ventet også på signaler om når de skal kunne åpne.