– De kom i dag, mens jeg var hjemme. Tre ukjente menn banket på døra mi, og da jeg åpnet kom de seg inn og slo meg ned, sier Kassa i en e-post som ble sendt få minutter etter den dramatiske hendelsen.

Lucy Kassa har i to år vært Bistandsaktuelts korrespondent i landet, og har skrevet en rekke artikler om den politiske utviklingen i tida før og etter fredsprisen til landets statsminister Abyi Ahmed.

Fra enkeltpersoner i det etiopiske eksilmiljøet i Norge har hun tidvis fått kritikk både for å være for kritisk til regjeringen og for kritisk til «det gamle regimet» som var dominert av folk fra partiet Tigray People’s Liberation Front.

Statsminister Abyi Ahmeds regjering og TPLF er i dag de to motpolene i borgerkrigen i Tigray. Det var regjeringsstyrker og TPLF-styrker som gikk til krig mot hverandre i november i fjor, etter flere måneder med hatske utfall og økende spenning.

Det har siden den gang kommet en rekke rapporter om at etiopiske regjeringsstyrker har fått omfattende hjelp av militære styrker fra nabolandet Eritrea. Den etiopiske regjeringens talsmenn har imidlertid nektet å gi noen offisiell bekreftelse på at den tidligere fienden Eritrea nå er en alliert for de etiopiske regjeringsstyrkene.

Bevæpnet, men i sivil

Den 29-årige journalisten, som opprinnelig er fra Tigray-regionen, forteller at angriperne kom i sivil, men var bevæpnet. De presenterte seg ikke og viste ikke noen form for legitimasjon.

– De gjennomsøkte boligen uten å ha noen ransakingsordre. De truet med å drepe meg for å skrive dårlige historier om Tigray, sier Kassa som er ugift og bor alene.

Hun forteller at angriperne snakket det lokale språket amharisk. De forhørte henne om hennes forhold til «TPLF-juntaen», og kritiserte henne for å spre løgner. – Jeg fortalte dem at jeg ikke hadde noe med TPLF å gjøre, men de fortsatte å trakassere meg på grunn av min etniske bakgrunn. Jeg vet ikke hva de så etter, men de laget masse rot i boligen. Før de dro advarte de meg: «Neste gang vil vi ta deg hardere».

Kassa har tidligere forklart at det i skyggen av borgerkrigen i Tigray hersker en hatsk og spent stemning i den etiopiske hovedstaden og at det særlig er rettet mot folk med tigrayisk bakgrunn.

Hun sier at hun er for redd for å informere politiet eller snakke med en advokat om angrepet mot henne. Derimot mener hun at internasjonal presseomtale kan være hennes beste livsforsikring i den nåværende situasjonen, slik at de som står bak ikke tør å gå løs på henne igjen.

Innhentet stoff om kontroversielt tema

Kassa, som har jusutdannelse, startet sin journalistkarriere med å jobbe for et engelskspråklig magasin for seks år siden. Siden den gang har hun arbeidet for flere internasjonale medier, blant annet Al Jazeera, samt at hun har arbeidet med dokumentarfilm.

De siste par ukene har hun arbeidet med innhenting av informasjon til en artikkel om situasjonen i Tigray for den amerikanske avisen Los Angeles Times. Hun sendte av gårde artikkelen lørdag, men var i gang med ytterligere undersøkelser om saken.

– Bilder jeg hadde fått tak i var fra landsbyene Fiya K'eshi, Sebya, Kerestber og andre små landsbyer i utkanten av byen Adigrat, på veien mot Zalambessa. Det er mange eritreiske soldater der. De bor i gamle, forlatte leirer. Andre har overtatt skoler og hus tilhørende lokale bønder. Det er i disse landsbyene hvor kvinner blir bortført og utsatt for gjengvoldtekter.

Artikkelen for Los Angeles Times omtalte en hendelse der en lokal landsbykvinne hadde blitt holdt i forvaring i et par uker og gjentatte ganger blitt voldtatt av flere eritreiske soldater. Andre kvinner i lokale landsbyer har også blitt bortført, ifølge Kassa.

– Jeg planla også å dra til Tigray for å gjøre undersøke påstander om sult og finne ut enda mer om eritreernes opptreden i området, sier den unge journalisten.

Slik så det ut etter at de tre gjerningsmennene hadde gransket hvert eneste skap og møbel i journalisten Lucy Kassas leilighet. De tok med seg en pc og bilder hun skulle bruke i sitt journalistiske arbeid. Foto: Privat

Tronvoll: – Svært bekymringsfullt

En av verdens ledende eksperter på Etiopia, professor Kjetil Tronvoll, er alvorlig bekymret for pressefriheten i landet.

– Da Abiy Ahmed tok over i 2018 ble han lovpriset for å slippe fri alle journalister som var fengslet og åpnet opp for ytrings-og pressefrihet. Allerede i 2019 så man en mer restriktiv linje mot ytringsfriheten da det ble reist ny kritikk mot mot statsministeren. Men særlig siden sommeren 2020 og urolighetene i Oromia-regionen, og ikke minst siden krigen mot Tigray startet i november, har presse- og ytringsfriheten blitt sterkt begrenset. Flere journalister er nå igjen arrestert i landet, sier Tronvoll.

Han kjenner selv mange etiopiske journalister og redaktører som innrømmer at de utøver en stor grad av selvsensur, for å unngå å komme i vanskeligheter eller bli arrestert.

– Det er ikke mulig å snakke om positive liberale «reformer» i Etiopia, slik mange gjorde da fredsprisen ble kunngjort. De finnes ikke lenger, sier Tronvoll.

Blir selv hetset

Den norske professoren blir selv hetset av etiopiske myndigheter og er ved flere anledninger blitt truet på livet av etiopiere i eksil. Hetsen har økt etter at krigen i Tigray startet i november i fjor.

Lederen for den etiopiske etterretningstjenesten INSA, Shumete Gizaw, anklaget blant annet Tronvoll for å være betalt av TPLF for å spre desinformasjon om krigen i Tigray-regionen, skriver NTB i dag.

Anklagene, som Tronvoll bestemt avviser, ble formidlet av Etiopias statlige nyhetsbyrå ENA og ble raskt plukket opp av etiopiere i eksil, også i Norge. Det utløste en strøm av trusler, også drapstrusler, ifølge Etiopia-forskeren.

Tronvoll er professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole i Oslo og har forsket på Etiopia og Eritrea siden begynnelsen av 1990-tallet.

Bistandsaktuelt informerte mandag Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i Etiopia og internasjonal seksjon i Norsk Journalistlag om saken. Prosjektleder Eva Stabell sier at NJ vil ta initiativ til at den internasjonale presseorganisasjonen International Federation of Journalists (IFJ) sender ut en pressemelding om saken.