FHI åpner for å vaksinere 16-17-åringer i risikogruppen tidligere

– FHI har utvidet anbefaling slik at 16-17-åringer med risiko for alvorlig covid-19 kan tilbys Biontech/Pfizervaksinen i prioriteringsgruppe 4, skriver FHI i et brev til kommunene.

Brevet ble først omtalt av VG.

Prioriteringsgruppe 4 er i personer i alderen 65–74 år, som er neste gruppe for tur når 75-84-åringene er vaksinert.

Det er kun ungdom med underliggende sykdommer som nå kan få vaksinen tidligere.

– Dette er først og fremst ungdommer med alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt, skriver FHI.