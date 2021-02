Mann knivstukket i Stavanger – to siktet

Mannen, som er i begynnelsen av 30-årene ble natt til tirsdag operert på Stavanger universitetssjukehus. Politiet opplyser tirsdag morgen at tilstanden hans er stabil.

Politiet fikk melding om voldsepisoden ved 22-tiden mandag kveld.

– Et vitne på en sentrumsnær adresse kontaktet politiet og fortalte at en mann hadde ringt på døren hans og fortalt at han var knivstukket. Vår patrulje fikk en kort prat med ham før han ble sendt til sykehus, forteller operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

I løpet av natten er i alt fem menn i 20-30-årsalderen innbrakt til politiet.

– To av dem har status som siktet, mens de tre andre har foreløpig status som innbrakt. Vi skal snakke med dem i morgentimene og utover formiddag, for å avklare hva som er skjedd her, sier Fenne-Jensen.

Han sier hendelsen ikke var tilfeldig vold. Alle de involverte er kjent av politiet og det er en forhistorie bak voldshendelsen.

– Vi har tatt beslag i en kniv, men er usikker på om dette er våpenet som ble brukt, sier operasjonslederen.