NHO: Lønnsoppgjøret må ikke svekke konkurransekraften

– Vi må ikke svekke norsk næringsliv i den vanskelige tiden vi står oppe i nå. Det er bransjer som er rammet veldig hardt, og det ligger en stor usikkerhet framfor oss, sier Almlid.

Sammen med blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen møtte han mandag i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet, der også statsminister Erna Solberg (H) og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok.

– Lojal mot frontfaget

Kontaktutvalgets vårlige møte finner som regel sted etter at Teknisk beregningsutvalg (TBU) har kommet med sine beregninger av tallgrunnlaget partene bruker i lønnsforhandlingene.

Disse tallene brukes av partene for å klargjøre sine posisjoner i forkant av lønnsoppgjøret, som starter i midten av april. I år er imidlertid TBU-tallene forsinket, og verken Almlid eller Gabrielsen ville mandag gi noen detaljer om hvordan de vil stille seg.

– Men det er veldig viktig at man følger frontfagsmodellen og er lojal mot frontfaget, slik at man ikke får en ulik lønnsutvikling, framholder Almlid.

– Slått skjevt ut

TBUs anslag er ventet mandag neste uke, og tirsdag skal LOs representantskap ta stilling til hvilke krav som blir stilt i lønnsoppgjøret, opplyser Gabrielsen.

– Denne krisen, som både er en helsekrise og en ledighetskrise, har slått veldig skjevt ut når det gjelder hvilke grupper som rammes, påpeker LO-lederen.

I fjorårets lønnsoppgjør ble partene enige om en ramme på 1,7 prosent.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, det skal bare forhandles om lønn. I statsbudsjettet for 2021 har Finansdepartementet beregnet en reallønnsnedgang på 1,3 prosent.

– Rom for vekst

Trass snart et år med pandemi og nedstenginger, forventer leder i Akademikerne Kari Sollien at årets lønnsoppgjør blir et reelt oppgjør.

– Vi skal ha et ansvarlig lønnsoppgjør. Samtidig er det rom for lokal fleksibilitet og reallønnsvekst i år, sier hun.