Melby: Absolutt rettferdighet for studieopptak vanskelig å oppnå

For andre år på rad avlyses skriftlige eksamen for avgangselevene på videregående skoler som følge av coronasituasjonen.

Nyheten gjør at tidligere avgangskull frykter at det blir vanskeligere å komme inn på studier. I fjor hadde avgangselever på videregående skole rekordhøyt snitt, og avlyste eksamener var en del av forklaringen. Likevel tror kunnskapsminister Guri Melby (V) at beslutningen er den mest optimale.

– Jeg tror nesten uansett hvilken løsning vi hadde valgt, så ville noen ha opplevd det som urettferdig. Hadde vi gjennomført eksamen, hadde elever som synes de har mangelfull undervisning, oppleve det som urettferdig. Min vurdering er at den løsningen vi har landet på, er den som gir mest rettferdighet. Så tror jeg vi må leve med i denne pandemien at vi ikke får løsninger som er helt optimale for absolutt alle til enhver tid, sier Melby.

Krever tiltak

Thea Sund Jacobsen (20) er blant ungdommene som har etterlyst tiltak for kullene som fullførte videregående skole med eksamenskarakterer før coronapandemien.

– Jeg forstår at det er vanskelig å tilstrebe at ingen skal komme uheldig ut av situasjonen. Når det er sagt, rammer avgjørelsen om avlysning av eksamen langt flere enn kun «coronakullene», og det mener jeg må gjenspeiles i avgjørelsen som tas, sier Jacobsen til NTB.

– Jeg har stor forståelse for at eksamen avlyses i år, men mitt budskap er at vi skal konkurrere om de samme studieplassene på likt grunnlag, noe det i skrivende stund ikke har kommet tiltak for å sikre, fortsetter hun.

Melby peker på at selv om fjorårets snitt var rekordhøyt, har snittet gått litt opp år for år.

– Vi vet ikke ennå hva som skjer med vitnemålene til dem som går ut av videregående skole. Det er fortsatt fire måneder igjen. Det som er viktig for meg, er at vi har en god prosess sammen med skolene og elevene for å kvalitetssikre det vitnemålet mest mulig. Det er viktig at de får karakterer som reflekterer deres kompetanse, sier kunnskapsministeren.

Åpen for tiltak

Jacobsen foreslår å stryke eksamenskarakterene til alle kull som må konkurrerer med «coronakullene» i kvoten som søker studier med førstegangsvitnemål.

– Man kommer ikke unna at majoriteten går ned i karakter på eksamen, og dermed sier det seg selv at det er en fordel å søke seg til høyere utdanning uten eksamenskarakterene. Jeg mener det er ekstremt urettferdig om to av tre kull skal ha en fordel i opptaksprosessen, utdyper hun.

På mandagens pressekonferanse ble kunnskapsministeren spurt om å det kunne være aktuelt å forlenge perioden for å søke høyere utdanning på kvoten for førstegangsvitnemål istedenfor på ordinær kvote. Noe tydelig svar ble ikke gitt.

– Vi er selvsagt åpne for å vurdere tiltak knyttet til opptak, men jeg er også veldig redd for at man skal begynne å lage særordninger. Da dukker det fort opp noen andre urettferdigheter i en annen ende. Så jeg tror det viktigste er å gjøre en god jobb med å sikre at kvaliteten på det vitnemålet elevene kommer ut med, er god og at det er karakterer som reflekterer det elevene har lært, svarte Melby.