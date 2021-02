Skulle lade elbilen – det endte med førerkortbeslag

Kjøreturen søndag kveld kan bli den siste på ganske lenge for en mann i 20-årene fra Oslo.

Han kjørte elbil, og svingte inn på den store ladestasjonen i Nygårdskrysset i Ås, for å lade bilen.

Men det gikk ikke helt etter planen.

– En mann i 20-årene fra Oslo blir anmeldt for promillekjøring. Han skulle prøve å lade elbilen, men så kjørte han på ladestasjonen, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt, til lokalavisen Amta.

Ingen bønn

Politiet fikk tips fra andre som hadde fått med seg det som skjedde. De rykket ut og fikk stoppet mannen etter kort tid. Promilletesten viste så at sjåføren var beruset.

Dermed var det ingen bønn. Han ble anmeldt for promillekjøringen og fikk ikke kjøre videre.

Ladestasjonen i Nygårdskrysset i Ås er en av landets største og ligger ved E18. Foto: Fortum

Straffen graderes

Fengselsstraff for promillekjøring kan for øvrig være betinget eller ubetinget. Strafferammen for overtredelse av vegtrafikkloven er inntil ett år.

I praksis ligger straffen for promillekjøring normalt fra 21 dager til tre måneder. Loven graderer straffen i forhold til alkoholkonsentrasjon i blodet eller grad av påvirkning:

Ved 0,2 – 0,5 promille idømmes som regel ikke fengsel.

Ved 0,5 – 1,0 promille idømmes som regel betinget fengsel.

Ved 1,0 – 1,5 promille kan både betinget og ubetinget fengsel idømmes.

Ved promille over 1,5 idømmes som regel ubetinget fengsel.

