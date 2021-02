Politimann må betale 10.000 kroner etter vådeskudd

Politimannen som fikk vådeskuddet mot seg, fikk mindre skader. Spesialenheten for politisaker har nå avgjort at politimannen blir ilagt et forelegg på 10.000 kroner, skriver VG.

De mener politimannen har opptrådt uaktsomt med skytevåpen og at hans oppførsel var egnet til å sette andres liv og helse i fare.

Spesialenheten har konkludert med at politimannen som skjøt vådeskuddet, ikke hadde forsikret seg om at våpenet var uladd etter at han hadde tømt det før nedlåsing.