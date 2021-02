Det var 25 desember, første juledag beskjeden kom som rystet hele nasjonen, forfatteren, kunstneren og Märtha Louises tidligere ektemann, Ari Behn var død.

– Vi var på Kongsseteren i Holmenkollen. Det var et julepyntet hus. Vi hadde en kjempehyggelig jul. Så kom pappa inn og sa det til meg, og så måtte jeg gå for å si det til barna. Det er noe av det tøffeste jeg har gjort, sier en åpenhjertig Märtha Louise til Harald Rønneberg i TV 2-programmet «Helt Harald».

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019. Han var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

– Durek var veldig viktig

Hun forteller også hvor stolt hun var over datteren Maud Angelicas tale og hvor viktig kjæresten Durek Verrett var i spesielt den første tiden.

Märtha Louise og Durek Verrett under et intervju på God Morgen Norge i mai i 2019. Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

– Når vi fikk beskjeden fikk vi jo alle helt sjokk. Vi klarte ikke å gjøre noen ting. Det var å løpe fra det ene barnet til det andre. Han var den eneste som klarte å være der ... være tilstede. Han var der veldig for barna den perioden. At han var der var veldig viktig, sier hun i intervjuet.

Åpner for å flytte til USA

Hun åpner også opp om at Verret planla å flytte til Norge, men at det er en plan han nå har lagt fra seg, etter mottakelsen han har fått her i landet. Hun åpner derimot for at hun etter hvert kan ende opp med å bo hos ham i USA.

Den tidligere Senkveld-programlederen Harald Rønneberg har kjent både Märtha Louise og Ari Behn i en årrekke. Til VG sier han at han ble imponert over hvor åpen hun var om den tunge tiden.

– Det var sterkt og samtidig fint. Märtha er et så godt og varmt menneske, og jeg beundrer henne for måten hun klarer å sette ord på en så krevende tid i livet. Det er jeg sikker på vil bety mye for mange, sier Rønneberg til VG.