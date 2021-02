Helsebyråd om byggeplass med utbrudd: – De sanitære forholdene er ikke optimale

– Det er forhold ved arbeidsplassen som bidrar til bekymringen som gjør at vi frykter at dette kan være en massespredningshendelse. Det handler blant annet om sanitære forhold, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen til NTB.

Hun vil ikke si konkret hva det dreier seg om, men utdyper ved å si at de «sanitære forholdene ikke er optimale».

– Det er en stor uro her som er grunnen til at vi har trykket på knappen og bedt om tiltak fordi såpass mange personer er involvert, og det er forhold ved denne arbeidsplassen som gjør oss spesielt bekymret, sier Husa.

Det er selskapet Lars Jønsson AS som har ansvar for byggeplassen. Prosjektleder Thormod Jønsson sier at han er usikker på hva helsebyråden mener er optimale forhold på en byggeplass.

– Men det jeg kan si er at dette er en veldig ordentlig byggeplass. Vi har gode sanitærforhold som er i tråd med reglene som gjelder. Vi har også gjort tiltak utover dette for å sikre oss, sier han.

Stengte ned

Søndag besluttet regjeringen å innføre strenge tiltak i Bergen og flere andre kommuner på Vestlandet som følge av smitteutbrudd med muterte og mer smittsomme varianter av koronavirus.

I Bergen knyttes utbruddet med den sørafrikanske mutanten i stor grad til byggeplassen Fantoft stasjon.

– Det er en byggeplass hvor det bygges leiligheter. Det er potensielt mange som kan være smittet. Det kan være opptil 100 nærkontakter. Dette er også et knutepunkt med en bybanestasjon og butikker i nærheten, og vi er bekymret for at flere kan ha kommet i kontakt med personer med smitte, sier helsebyråden.

– Smittevernet har vært bra

Prosjektleder Thormod Jønsson sier at de gir tydelige anbefalinger om bruk av munnbind på alle steder med trengsel på byggeplassen, og at de har delt opp lunsjtider og spiserom, slik at færrest mulig har kontakt med hverandre. De har også en instruks om desinfisering av spiseplassene mellom hvert skift.

– Jeg mener smittevernet har vært bra. Samtidig har vi veldig få instrukser å forholde oss til fra kommunen og myndighetene. Men vi føler at vi gjør det vi kan gjøre, sier han.

I etterkant av utbruddet er hele byggeplassen stengt ned. Alle som jobbet på prosjektet, ble umiddelbart kontaktet og pålagt testing, forteller Jønsson.

– Ved gjenåpning vil vi innføre ytterligere tiltak, med forskjøvet arbeidstid, og et eksternt firma for desinfisering av spise- og skifteområdet, samt kontaktpunkter i bygget, sier han.

Jønsson påpeker at det er ikke slik at alle håndverkere er stasjonære på en byggeplass.

– Flere jobber på ulike byggeplasser for ulike entreprenører. Vi vil derfor komme med en sterk oppfordring til alle andre entreprenører om også å masseteste på sine byggeplasser, sier han.

Tester mange

Det er allerede påvist en forbindelse mellom utbruddet på Fantoft stasjon til en annen byggeplass, Kronstad stasjon, som kommunen også jobber med å kartlegge.

– Byggeplassen på Fantoft stasjon har mange ansatte, mens den på Kronstad er mer begrenset. Der holder man på å ferdigstille et boligprosjekt og det er langt færre arbeidere der, sier helsebyråd Husa.

Hun har ikke uttalt seg om forholdene på Kronstad stasjon.

Det første tilfellet av den sørafrikanske koronavirusvarianten ble påvist i Bergen 31. januar. Det var egentlig en prøve fra tre uker tilbake i tid, noe som kan tyde på at smitten har vært i byen over lengre tid.

Fredag ettermiddag slo kommuneledelsen alarm etter at de fikk tilbake ytterligere åtte prøver som viste det sørafrikanske mutantviruset. De jobber nå med å få kartlagt alle som arbeider på byggeplassen på Fantoft stasjon.

– Vi har testet mange og har oppfordret alle til å teste seg. Det kom fem nye positive prøver søndag som skal analyseres videre for det sørafrikanske mutantviruset, sier Husa.