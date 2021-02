Tom Brady skrev superbowl-historie

Legenden Tom Brady (43) førte sitt Tampa Bay Buccaneers til 31-9-seier over Kansas City Chiefs i Super Bowl. Han har dermed flere Super Bowl-titler enn noen klubb har totalt.

Brady var allerede en av USAs største idrettsstjerner noensinne før nattas seier. Han har vunnet seks av ni finaler han har vært i med New England Patriots, og vant nå også i sin første sesong for Tampa. Seieren kom på overlegent vis i en finale som aldri ble spennende.

«Biden-poet» hyllet koronahelter

Den unge poeten Amanda Gorman (22) hyllet arbeiderne som har stått i frontlinjen mot koronapandemien i et av innslagene under Super Bowl.

Gorman fremførte et poetisk verk om forsoning da Joe Biden ble tatt i ed som USAs 46. president i januar. Søndag takket hun en lærer, en helsearbeider og en marineveteran for koronainnsatsen.

119 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 119 koronasmittede i Norge, 24 av dem i Oslo. Det er 51 færre enn dagen før og 54 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 64.772 koronasmittede personer her i landet. I Oslo er det registrert 24 nye smittede det siste døgnet. Det er under halvparten så mange som for en uke siden og 40 færre enn snittet den siste uken. De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.806 nye smittetilfeller i Norge.

UDI innvilget nesten 19.500 statsborgerskap i fjor

Nesten 19.500 utlendinger fikk norsk statsborgerskap i 2020. Det er 6.300 flere enn året før.

I tillegg fikk om lag 18.000 personer permanent oppholdstillatelse i Norge i fjor. Det er 2.500 færre enn året før. Det viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Over 1.000 demonstrerte i Yangon

Mer enn 1.000 personer samlet seg i demonstrasjoner mot de militære kuppmakerne i Myanmars hovedstad Yangoon. Det er tredje dag på rad flere tusen trosser kuppmakerne og demonstrerer.

Fredsprisvinner og regjeringssjef Aung San Suu Kyi har sittet i husarrest siden kuppet 1. februar.

Sosialistledelse i Ecuadors presidentvalg

Sosialisten Andreas Arauz fikk ifølge en offisiell prognose flest stemmer i presidentvalget i Ecuador. Det blir en andre valgrunde siden ingen kandidat fikk over 40 prosent av stemmene.

Ifølge prognosen får Arauz en oppslutning på 31,5 prosent. Motstander i runde to blir trolig enten Yaku Perez, som også er på venstresiden, eller den konservative forretningsmannen Guillermo Lasso.