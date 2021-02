Solberg frykter at mutasjonene får stor spredning før sårbare grupper er vaksinert

– Derfor holder vi høyt trykk på vaksineringen og samtidig bekjemper vi med ganske kraftige virkemidler når det kommer utbrudd av den typen vi har i Bergen nå, med mutert virus, sier Solberg til TV 2 søndag kveld.

Hun sier at tiltakene blir iverksatt for at Norge skal fortsette å ha lave dødstall og minst mulig nedstengning.

– Det er en felles jobb vi må gjøre. Det er tøft når det står på, men det bidrar altså til bedre resultater enn hvis vi tar mildere på det og venter.

To nye mutanttilfeller påvist i Halden



Det er påvist to nye tilfeller av den britiske coronavarianten i forbindelse med utbruddet i Halden ishall.

– Nye analysesvar fra FHI bekrefter i dag at ytterligere to personer som har vært smittet i Comet-utbruddet, har hatt det engelske muterte coronaviruset. Alle de tre personene Halden kommune nå har fått bekreftede analysesvar på, er personer fra Comet Bredde. De ble tidlig bekreftet smittet etter besøk i Halden ishall, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i en pressemelding søndag.

De to siste som er bekreftet med mutert virus, er en voksen og et barn. For en uke siden ble det bekreftet ett tilfelle av mutert virus hos en voksen person. Alle de tre er fra ulike aldersbestemte lag i hockeyklubben Comet.

Mutert virus i Fredrikstad



Det er også i Fredrikstad bekreftet at en person i Comet Elite har hatt den britiske varianten.

– Med bekreftede tilfeller av mutert virus både i Comet Bredde og Comet Elite tyder nå alt på at hele utbruddet rundt Halden ishall er den engelske varianten av koronaviruset. Det er som forventet, sier kommuneoverlegen.

Totalt 105 personer fra Halden er til nå smittet som følge av utbruddet i Halden ishall. Blant disse er 37 barn under 16 år. I tillegg kommer flere smittetilfeller i Sarpsborg og Fredrikstad der flere av elitespillerne bor.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle komme i en situasjon der sju nye tilfeller ikke var så høyt. Vi kommer sikkert til å passere 100 smittetilfeller de nærmeste dagene, og det vil tilsvare 10 prosent av innbyggertallet. Man kan ikke underslå at det er ganske dramatisk, sier Ulvik-ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap). Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: NTB

Ordfører rystet etter smittebølge: – Ganske dramatisk



59 av de 92 som er coronasmittet i Ulvik, har fått bekreftet eller har høyst sannsynlig den britiske varianten. – Det er ganske dramatisk, sier ordføreren.

– Nå har vi fått bekreftet at 41 tilfeller er av den britiske varianten, i tillegg til at 18 tilfeller høyst sannsynlig er av den samme varianten, sier Ulvik-ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) til NTB.

Etter at de første tilfellene av den britiske mutasjonen ble påvist tidligere denne uken, har kommunen behandlet alle bekreftede coronatilfeller som om de er av den mer smittsomme varianten.

Det siste døgnet er det påvist sju nye coronatilfeller. Dermed er det i alt bekreftet 92 tilfeller i den lille vestlandskommunen med 1.067 innbyggere.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle komme i en situasjon der sju nye tilfeller ikke var så høyt. Vi kommer sikkert til å passere 100 smittetilfeller de nærmeste dagene, og det vil tilsvare 10 prosent av innbyggertallet. Man kan ikke underslå at det er ganske dramatisk.

Byrådet i Bergen frykter to muterte virusvarianter kan utvikle seg til massespredning, men håper harde tiltak kan slå ned smitten. 13 kommuner stenger ned.

Bergen er rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig.

– Begge utbruddene regnes som uoversiktlige, uavhengig av hverandre, opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Kommuneledelsen frykter nå at det kan oppstå massespredning ut fra begge utbruddene, og understreker at situasjonen er mer uoversiktlig enn den var i Nordre Follo.

– Vi må gjøre alt for å slå det ned



Det er hittil funnet 16 tilfeller av det britiske viruset og sju tilfeller av det sørafrikanske.

Det er særlig utbredelsen av det sørafrikanske muterte viruset som vekker bekymring, både lokalt og nasjonalt. Men kommunen håper det er mulig å slå ned viruset ved å innføre svært inngripende tiltak i en kort periode.

– Derfor trygger vi nå på den røde knappen, sa Valhammer.

– Vi har to aggressive mutanter i byen samtidig. Det sørafrikanske viruset har ikke bitt seg fast ennå i Bergen eller i Norge. Vi må gjøre alt for å slå det ned, sa han.