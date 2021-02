13 nye smittetilfeller i Halden og to i Fredrikstad

Alle de 13 coronatilfellene har kjent smittevei, opplyser kommunen på sine nettsider søndag.

I Fredrikstad er det meldt om to smittetilfeller siste døgn. Begge kan knyttes til ishallen.

Til NRK sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden at de nå er rimelig sikre på at hele utbruddet fra Halden Ishall er med mutert virus.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til kanalen at stadig mer informasjon tyder på at utbruddet er en massesmittehendelse med et mutert og mer smittsomt virus.

139 positive coronatester kan nå knyttes til utbruddet i ishallen de siste ukene, ifølge NRK.