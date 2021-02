Byrådet i Bergen: Vi trykker på den røde knappen

Bergen er rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig.

- Begge utbruddene regnes som uoversiktlige, uavhengig av hverandre, opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Frykter massespredning



Kommuneledelsen frykter nå at det kan oppstå massespredning ut fra begge utbruddene, og understreker at situasjonen er mer uoversiktlig enn den var i Nordre Follo.

Det er hittil funnet 16 tilfeller av det britiske viruset og sju tilfeller av det sørafrikanske.

Håper å slå ned sørafrikansk virus

Det er særlig utbredelsen av det sørafrikanske muterte viruset som vekker bekymring, både lokalt og nasjonalt. Men kommunen håper det er mulig å slå ned viruset ved å innføre svært inngripende tiltak i en kort periode.

– Derfor trykker vi nå på den røde knappen, sa Valhammer.

– Vi har to aggressive mutanter i byen samtidig. Det sørafrikanske viruset har ikke bitt seg fast ennå i Bergen eller i Norge. Vi må gjøre alt for å slå det ned, sa han.

13 kommuner stenger ned

Regjeringen kunngjorde at det fra klokken 18 søndag og en uke framover innføres tiltak som innebærer nærmest full nedstengning i Bergen, Kvam og Ulvik.

Det blir rødt nivå i barnehager og barne- og ungdomsskole. Alle arrangement utenfor hjemmet forbys, bortsett fra begravelser og bisettelser.

Skjenkestopp innføres, og kjøpesentre og de fleste butikker stenges, bortsett fra matbutikker, apotek, butikker for dyrefôr og enkelte andre.

I tillegg kommer strenge smitteverntiltak i ti andre omliggende kommuner. Tiltakene er noe mindre strenge, særlig hva gjelder barn og unge.

Hadde kontroll

Smittetallene har i lengre tid vært ganske lave i Bergen. Mange vil kanskje reagere på at svært inngripende tiltak kommer nå, påpekte helsebyråd Beate Husa (KrF). Men de to virusmutantene gjør det nødvendig, understreket hun.

– De ser ut til å være en god del mer smittsomme, og vi kjenner ikke konsekvensene ved sykdomsforløp, sa hun.

Helseminister Bent Høie (H) sier det er viktig at kommunene får oversikt over situasjonen. Målet er fortsatt å slå ned og forsinke de mer smittsomme variantene fra å spre seg.

– Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier han.

Byggeplasser

Utbruddene er knyttet til to byggeplasser i Bergen, som nå er stengt ned. Særlig vekker utbruddet på byggeplassen ved Fantoft stasjon bekymring.

Helsebyråd Beate Husa i byrådet i Bergen orienterer om nye coronatiltak. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Dette er et knutepunkt og her er det kanskje flere enn 100 mulige nærkontakter, opplyser byråd for eldre og helse, Beate Husa (KrF).

Plassen er et knutepunkt i tilknytning til bybanen i Bergen. Det ligger også en rekke butikker i nærheten, samt offentlige virksomheter og studentboliger.

Til Bergens Tidende sier entreprenøren ved byggeplassen at de så langt vet om fem arbeidere som har fått påvist coronasmitte, noen av dem med den sørafrikanske mutasjonen.

– Jeg kan bekrefte at flere av smittetilfellene er tilknyttet vår byggeplass ved Fantoft stasjon. Det er en stor byggeplass, og vi oppdaget smitte på onsdag forrige uke, sier daglig leder i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre.