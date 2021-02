Kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i kommunen sier til avisa at det foreløpig er god oversikt over tilfellene, men at Oslo kommune er bekymret for at de nye variantene skal få fotfeste.

De to sørafrikanske mutasjonstilfellene blir fulgt opp.

– Disse blir smittesporet på vanlig måte, og nærkontakter settes i karantene og testes for å hindre videre smittespredning. Av personvernhensyn kan vi ikke si hvilken bydel det gjelder, sier han.